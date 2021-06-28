Москва, , 15:15 — REGNUM Имена тех, кто совершил подвиг во имя России, нанесены на стены Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Быть достойными своих славных предков пожелал 28 июня выпускникам военных вузов РФ президент Владимир Путин.

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Он отметил, что наиболее отличившиеся воины шли на подвиг в интересах России и не думали о том, что их имена и названия их частей навечно останутся в одном из залов Кремля. Они знали, что им предоставлена великая честь послужить Родине.

«Будьте достойны этой чести, достойны наших предков», — заявил Путин на встрече с выпускниками военных организаций высшего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин 28 июня встретился с выпускниками военных вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Он заявил, что сегодня роль командиров в вооружённых силах более важна, чем прежде.

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