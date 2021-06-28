Москва, , 14:21 — REGNUM В современных условиях роль командиров стала ещё большей в вооружённых силах, чем прежде. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии.

«Сегодня от командирского состава Вооружённых сил прямо зависит боеготовность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно. Ратное мастерство и воинский дух личного состава, умение действовать быстро, грамотно, чётко и слаженно в современных условиях в значительной степени, с учётом новейшей техники, зависит от командира», — заявил Путин.

Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастает, отметил президент.

«Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчинённым осваивать новейшие образцы военной техники. Потому что современные вооружённые силы — это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний», — указал он.