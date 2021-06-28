Москва, , 10:00 — REGNUM Страны Запада насаждают тоталитаризм в мировых делах путём наращивания санкций и прочих мер незаконного давления на другие государства. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в статье, опубликованной 28 июня в газете «Коммерсантъ» и журнале «Россия в глобальной политике».

«Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам», — отметил министр иностранных дел РФ.

Запад, по его словам, требует внедрения нужной ему модели демократии внутри других стран и «смирного» поведения по внешних делах. При этом интереса к разговору о задачах демократизации международных отношений у Запада нет.

Тупиковость этого бескомпромиссного курса понятна здравомыслящим политикам в Европе и Америке, полагает Лавров. Они признают, что в мире есть не только западная цивилизация. Западу же пока отказаться от позиции собственного превосходства.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров призвал устранить «аномальную перепредставленность» коллективного Запада в Совете Безопасности ООН за счёт укрепления этой структуры представителями африканских, азиатских и латиноамериканских стран.

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