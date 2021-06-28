Москва, , 09:21 — REGNUM «Аномальную перепредставленность» коллективного Запада в Совете Безопасности ООН следует устранить и укрепить блок представителями африканских, азиатских и латиноамериканских стран. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в статье, опубликованной 28 июня в газете «Коммерсантъ» и журнале «Россия в глобальной политике».

«В ряду задач по демократизации международных отношений и утверждению реалий полицентричного миропорядка — реформа Совета Безопасности ООН», — отметил Лавров.

По его словам, Совбез следует укрепить, приняв туда страны Африки, Азии и Латинской Америки. Это прекратит «аномальную перепредставленность коллективного Запада» в этой международной структуре.

Лавров отметил, что одна из естественных площадок для выработки общеприемлемых договоренностей — это Группа двадцати (G20). Она объединяет старые и новые ведущие экономики, Группу семи (G7), БРИКС. Перспективна и идея формирования Большого евразийского партнерства, а также саммит лидеров «пятерки» постоянных членов СБ ООН, который ранее предложил созвать президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что США и страны Евросоюза согласовали свою позицию в отношении России перед июньским саммитом российского и американского лидеров в Женеве. После саммита снова зазвучали «предупреждения» с угрозами, то есть «хор в поддержку солиста готовился заранее».

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