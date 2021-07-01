Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в России вступил в силу закон о дополнительных ограничениях для чиновников, сотрудников органов внутренних дел и спецслужб, сообщает ИА REGNUM.

Запрещается иметь второе гражданство или постоянный вид на жительство (ВНЖ) другой страны государственным и муниципальным чиновникам, работникам госорганов, органов местного самоуправления; военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы.

Запрет касается послов и полномочных представителей; глав и заместителям глав Центробанка и Счетной палаты, аудиторов СП.

Кроме того, запрет на второе гражданство или ВНЖ касается губернаторов и депутатов региональных заксобраний.

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Ранее спикер Госдумы предложил запретить помощникам депутатов иметь второе гражданство.

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