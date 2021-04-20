Москва, , 13:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить помощникам депутатов иметь второе гражданство, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Давайте мы здесь проявим солидарность всех фракций, внесем такие поправки, которые введут запрет для помощников депутатов как штатных, так и на общественных началах», — заявил Володин.

«Что мы в отношении себя ничего не предлагаем? давайте мы хотя бы действие закона, который принимаем в отношении госслужащих, муниципальных служащих распространим на наших помощников», — рассуждает спикер Госдумы.

Госдума в третьем чтении приняла закон о требованиях к гражданству руководства Банка России, послов, чиновников и военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ввела требования к гражданству чиновников, послов и руководства ЦБ