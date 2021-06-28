Москва, , 08:37 — REGNUM США и страны Евросоюза заранее согласовали свою позицию в отношении России перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ» и в журнале «Россия в глобальном мире».

Министр отметил, что почти сразу после саммита официальные представители США начали высказывать прежние установки. «Причем все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами», — сказал Лавров. Он отметил, что «заскорузлая» позиция Вашингтона показательна.

«Европейские столицы, уловив настроения «большого брата», сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать», — отметил глава МИД.

По его словам. Смысл всех высказываний сводится к обещаниям наладить отношения, если изменится поведение Москвы. «Ощущение таково, что хор в поддержку солиста готовился заранее», — сказал министр.

Он добавил, что именно этой подготовке были посвящены саммиты G7, НАТО и встреча Байдена с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председаталем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.