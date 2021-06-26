Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Сенаторы Крис Ван Холлен (демократ, штат Мэриленд) и Патрик Туми (республиканец, штат Пенсильвания) обратились к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвали ввести санкции против Китая из-за закрытия в Гонконге оппозиционной газеты «Пинго жибао». Об этом 25 июня сообщает газета The Hill.

Отмечается, что санкции в отношении лиц и организаций, которых в США считают причастными к закрытию «Пинго жибао», предлагается ввести в соответствии с законом США об автономии Гонконга, принятым в 2020 году.

Напомним, 17 июня полицейские задержали пятерых руководящих сотрудников «Пинго жибао», включая главного редактора газеты Райна Ло. В помещениях издания были проведены обыски. В отношении Райна Ло и ещё одного из сотрудников газеты власти выдвинули обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы национальной безопасности. 24 июня издание прекратило свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Канады назвал принудительное закрытие в Гонконге оппозиционной газеты «Пинго жибао» ударом по свободе печати и подавлением свободы слова.

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