Пекин, , 13:07 — REGNUM Китай обращается к властям США с призывом немедленно снять торгово-экономическую блокаду Кубы. Об этом 24 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Блокада Кубы со стороны Соединенных Штатов продолжается с нарастающей силой», — сказал он.

Также Лицзянь отметил, что Китай всегда был за уважение социальной системы и путей развития всех стран, за поддержание справедливости, правосудия и международного порядка, который основан на международном праве, а также выступал против введения принудительных мер одностороннего характера.

«Китай призывает США немедленно снять экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы», — подчеркнул китайский дипломат и добавил, что он надеется на то, что власти США будут придерживаться во взаимодействии с Кубой принципов Устава ООН и ключевых норм международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Канады назвал принудительное закрытие в Гонконге оппозиционной газеты «Пинго жибао» ударом по свободе печати и подавлением свободы слова.