Бишкек, 25 июня 2021, 17:12 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов объявил министру сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбеку Джаныбекову замечание, а его заместителю по вопросам водного хозяйства Нурлану Шерипову — выговор.
Также глава правительства поручил рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности заместителя министра Азамата Мукашева.
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Премьер-министр отметил, что проблемы отсутствия поливной воды не возникли бы, если бы руководство минсельхоза своевременно обратило на это должное внимание.
«Хватит оправдываться. Профильное министерство должно было изначально думать о решении поставленных задач. Возьмем последние пять месяцев — план работы. Было поручено сделать анализ работы ассоциаций водопользователей. На сегодня ни одного предложения. Минимум информации по внедрению кластерного механизма в регионах», — возмутился Марипов.
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