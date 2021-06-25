Санкт-Петербург, 25 июня, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Петербурге разрабатываются планы запуска электрички, которая должна связать аэропорт «Пулково» и северную часть мегаполиса. Об этом рассказал председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков. Проект должен улучшить транспортную доступность воздушной гавани, которую в ближайшие годы ждет масштабное расширение — строительство второго пассажирского терминала и увеличение пассажиропотока.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы в аэропорту

«В составе внутригородского маршрута Ораниенбаум — Белоостров предполагается обеспечение железнодорожного сообщения с аэропортом «Пулково». Это будет подземный туннель под аэропортом — уникальное решение с точки зрения обеспечения транспортной доступности. Примерный срок реализации проекта — 2025 год», — сообщил Кирилл Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Чиновник напомнил, что уже сейчас идет реконструкция железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе, создававшего эффект «узкого горлышка и пробки на подъезде к аэропорту.

В свою очередь, Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания «Пулково») отметил, что строительство второго пассажирского терминала позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год (нынешний показатель — 25 млн пассажиров в год).

К 2025 году в «Пулково» не только построят терминал, но и проведут реконструкцию привокзальной площади, создадут пешеходную зону, возведут ангары для стоянок самолетов и офисно-деловых центров. Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2021 года.

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