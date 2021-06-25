Берлин, , 12:25 — REGNUM Переговоры США с Германией по «Северному потоку — 2» направлены на снижение потенциального ущерба от работы газопровода. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в опубликованном 25 июня интервью немецкому журналу Der Spiegel.

По его словам, действующая администрация США застала проект газопровода на 90% завершённым, и теперь Вашингтону «нужно понять, как извлечь лучшее из плохой ситуации». США намерены как-то предотвратить или ограничить ущерб, который Россия могла бы нанести, если «захочет использовать» газопровод в корыстных целях.

Американская сторона, пояснил Блинкен, обсуждает с правительством Германии возможные шаги для гарантии того, что «трубопровод не станет инструментом шантажа», и что интересы Украины будут экономически и стратегически защищены. Так, можно отменить приостановку некоторых санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не раз подчёркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий, не политический проект.

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