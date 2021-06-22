Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Шансы на прекращение строительства «Северного потока — 2» через санкционное давление почти нулевые. Об этом и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил 21 июня на специальном телефонном брифинге, посвященном поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Берлин, Париж, Рим и Ватикан 22−29 июня.

Рикер подчеркнул, что позиция американской администрации в отношении газопровода остается предельно ясной в свете принятых решений по санкциям. Вашингтон считает российский проект геополитическим, угрожающим европейской энергетической безопасности, подрывным для безопасности Украины и других стран Восточной Европы.

США, напомнил он, наложили ограничения на четыре российских юридических лица — участника проекта, а также внесли в черный список четыре российских судна. К январю 2021 года, когда в полномочия вступила новая американская администрация, газопровод был построен более чем на 90%.

«Мы считаем, что [было трудно] предотвратить строительство трубопровода с помощью санкций, поэтому мы отложили определенные санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших санкций», — заявил Рикер.

По его словам, США продолжат дипломатически взаимодействовать с Германией и предпринимать шаги «по снижению рисков» от трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что власти страны отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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