Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Избрание новых членов Верховного суда Грузии решено отложить до октября. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 24 июня сообщил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Начинаются парламентские каникулы. Сентябрь — это предвыборный период. А с этим вопросом (назначение судей, — прим. ИА REGNUM) не нужно торопиться, мы вернемся к нему в октябре», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что пока в парламенте будут проходить консультации о назначении членов Верховного суда. При этом Кобахидзе 23 июня заявил, что считает «непонятными» призывы отложить назначение судей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Брюссель и Вашингтон призвали приостановить процедуру назначения членов Верховного суда Грузии до проведения судебной реформы. Лидеры оппозиционных партий в Грузии также выступали против того, чтобы судей избирали по действующему регламенту, а не по новому.

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