Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Депутаты парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» не будут останавливать процедуру назначение членов Верховного суда, несмотря на протесты со стороны оппозиции. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 23 июня заявил лидер «Мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Для нас непонятны заявления отдельных политиков, будто представление и избрание судей Верховного суда противоречит духу политического соглашения», — сказал Кобахидзе.

Он заявил, что «духом соглашения» не может называться то, что этому соглашению противоречит. Лидер партии подчеркнул, что депутаты «Мечты» будут действовать в соответствии с конституцией.

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии вскоре истекает срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Лидеры оппозиционных партий требуют, чтобы этот процесс отложили до проведения реформ, как якобы предусмотрено соглашением между властями и оппозицией, подписанным 19 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии отреагировали на призыв посла США остановить назначение судей