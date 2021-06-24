Москва, 24 июня, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В России банки и микрофинансовые организации (МФО) в 2021 году стали активнее продавать коллекторам проблемные долги заемщиков младше 25 лет, сообщает 24 июня РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Так, в первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве случаев составила 20% (+ 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

При этом, пишет издание, коллекторы стали чаще работать даже с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18−20 лет. Так, на протяжении прошлого года менее 10% должников МФО, чьи долги попали к коллекторам, были не старше 20 лет. А по итогам первого квартала текущего года показатель увеличился до 21,7%

По словам экспертов, причин роста числа заемщиков несколько. Это активное развитие дистанционных каналов продаж самими МФО — как правило, онлайн-продукт понятен более молодой аудитории. Во-вторых, поиск МФО новой целевой аудитории. В-третьих, молодежь становится более активной и самостоятельной, начиная работать уже с 18 лет и пытаясь закрыть свои потребности без родительской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал лишить пенсий граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью. Он также призвал лишить коллекторов права «называть себя гражданином», а бывшим коллекторам — запретить занимать любую должность.

Однако, напомнили юристы, первое, что следует учитывать в контексте предложенного Милоновым: лишить пенсии (а также ввести запрет на трудовую деятельность) ту или иную категорию российских граждан не позволяет Конституция РФ.

Отметим также, что 23 июня Совфед одобрил закон, ограничивающий коллекторов во взаимодействии с близкими должника.

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