Москва, , 15:07 — REGNUM Совфед одобрил закон, ограничивающий коллекторов во взаимодействии с близкими должника, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Вводится презумпция несогласия на взаимодействие с коллекторами.

Любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными физическими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, может осуществляться только в случае получения письменного предварительного согласия указанных лиц, следует из закона.

Также предусматривается их право в любое время отозвать ранее данное согласие.

Вместе с тем все чаще звучат призывы запретить коллекторскую деятельность в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ввела презумпцию несогласия на общение с коллекторами