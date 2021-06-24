Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Администрация США во главе с президентом Джо Байденом открыта для диалога с руководством КНДР. Об этом заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил 23 июня на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

«Мы ясно дали понять, что открыты для диалога с ними. Мяч немного на их стороне», — сказал Кол.

По его словам, в последние недели от Северной Кореи исходили смешанные сигналы об открытости к взаимодействию и диалогу, но Вашингтон для диалога открыт.

Он добавил, что диалог ради диалога США не нужен, его целью должны быть практические меры по разрядке напряженности на Корейском полуострове и сокращению исходящих от КНДР угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, Кол также анонсировал выход новой редакции стратегии национальной обороны США.

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