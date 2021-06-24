Пхеньян, , 05:56 — REGNUM Власти Северной Кореи только потеряют драгоценное время, пытаясь поддерживать контакты с Соединёнными Штатами, заявил 24 июня министр иностранных дел КНДР Ри Сон Гвон.

«Мы не рассматриваем даже возможность каких-либо контактов с США, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их, поскольку это ни к чему нас не приведет, а только отнимет драгоценное время», — цитирует министра Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ри Сон Гвон добавил, что разделяет позицию заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, которая ранее на этой неделе заявила, что США зря ожидают возобновления диалога с КНДР.

Напомним, 20 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности к принципиальным консультациям с Северной Кореей.

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