Москва, 24 июня, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России начало применять новую систему распознавания лиц, а также силуэтов людей и автомобилей в пяти регионах страны. Об этом 24 июня сообщил генеральный директор компании-разработчика NtechLab Андрей Теленков.

Система распознавания лиц

По его словам, с помощью данной системы можно отслеживать траекторию движения человека, а также считать и искать людей по их силуэтам.

Алгоритм при распознавании внешне похожих людей учитывает такие характеристики, как походка, рост и другие, а также позволяет осуществлять поиск по таким атрибутам внешности, как очки, шляпа или борода, сказал Теленков ТАСС.

Таким же образом система работает и с автомобилями, она умеет распознавать транспорт даже с камер, где тот не очень четко виден и нельзя распознать госномера.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД, Минюст и Минтранс России разрабатывают законопроект, который предусматривает штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог.

Предполагается на уровне закона закрепить административную ответственность за такие нарушения, которые будут зафиксированы автоматическими комплексами контроля — фото‑ и видеокамерами.

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