Москва, , 15:06 — REGNUM Законопроект, который предусматривает штрафы за превышение средней скорости на протяженных участках дорог, разрабатывают в настоящее время МВД, Минюст и Минтранс России. Об этом 3 июня рассказал источник в правоохранительных органах.

Скорость Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По словам источника, которые приводит РИА Новости, предполагается на уровне закона закрепить административную ответственность за такие нарушения, которые будут зафиксированы автоматическими комплексами контроля — фото‑ и видеокамерами.

Кроме того, он уточнил, что в данном законопроекте будет предложено измерять скорость автомобиля на въезде и на выезде с такого участка и вычислять среднюю скорость с учетом его протяженности.

При этом на данный момент в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, где установлены следящие камеры, и штрафам подвергают автомобилистов, которые превысили скорость движения «в моменте».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что в госсобрании Башкирии предложили меры по безопасному использованию электросамокатов.