Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Хакерские атаки на IT-системы в США осуществлялись с использованием вредоносного программного обеспечения, которое обходит стороной компьютеры с установленным на них русским языком по умолчанию. Этот признак указывает на работу «русских хакеров», заявила 23 июня заместитель помощника главы минобороны США по политике в киберсфере Мике Оянг.

«Иногда доказательства (содержатся — ред.) в коде вымогателей: банды, орудующие из России, разрабатывают вредоносное ПО, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский установлен языком по умолчанию», — сказала представитель Пентагона на слушаниях в подкомитете сената Конгресса США.

Оянг добавила также, что связь между хакерскими группами и правительствами определённых стран размыта, что не снимает с них ответственности за киберпреступления.

«Мы видим, что некоторые правительства позволяют нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды, что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере», — сказала она.

Напомним, в США регулярно заявляют о кибератаках, якобы совершаемых «русскими хакерами», не представляя при этом никаких доказательств. При этом наибольшее число таких преступлений в мире осуществляется с киберпространства США.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не намерена заранее предупреждать Россию, в чём будут заключаться ответные меры в случае новых кибератак на американские компании или иные структуры.

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