Женева, Швейцария, , 19:15 — REGNUM Мнение, что Россия является одним из основных источников угрозы для мировой кибербезопасности, ошибочно. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Хочу вас проинформировать о вещах, которые, в общем-то, известны, но не широкой публике: из американских источников — я боюсь просто перепутать названия организаций — следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США», — заявил Путин.

«На втором месте — Канада. Затем две латиноамериканские страны, и потом Великобритания», — указал он.

Россия в этом списке «лидеров», по его словам, не значится.