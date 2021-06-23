Санкт-Петербург, 23 июня, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Петербурге установлен рекорд по суточному количеству привитых от коронавируса: за день привиты первично 10 132 человека, вторично — 6120 человек, сообщили 23 июня в Смольном. До этого максимальная суточная цифра привившихся составляла 9502 человека и была отмечена в феврале 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Спутник V»

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Всего в Петербурге на 23 июня первично привито 811 895 человек, из них 676 001 человек полностью закончил цикл вакцинации.

«Десять тысяч человек в сутки — это хороший результат. Но сегодня, когда заболеваемость вновь растет, этого уже недостаточно. Чтобы противостоять новому всплеску коронавирусной инфекции, необходимо делать не менее 20 тысяч прививок в день», — прокомментировал рост активности вакцинации губернатор Александр Беглов.

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За время прививочной кампании в Петербург поступило 952 102 комплекта трех отечественных вакцин. Запас вакцины в городе на сегодняшний день — 140 207 комплектов. В Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций и 25 мобильных пунктов, развернутых в дополнение к основным.

По сообщениям СМИ, в торговых центрах Петербурга возникли очереди в прививочные пункты, которые работают там без предварительной записи. Люди готовы подождать, чтобы получить прививку.