Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов обозначил тот ежедневный уровень вакцинации, при достижении которого Северная столица сможет благополучно преодолеть очередной подъём эпидемии коронавируса.

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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В прямом эфире телеканала «Россия-24» 21 июня Беглов сообщил, что в минувшую пятницу, 18 июня, в Петербурге вакцинировались более восьми тысяч человек. «Этот показатель необходимо довести минимум до двадцати тысяч в день», — заявил губернатор.

«Если каждый привитый приведет одного непривитого в пункт вакцинации, наш город пройдет непростой период с минимальными потерями», — добавил Александр Беглов.

Он рассчитывает, что активность прививочной кампании обеспечат предприятия и организации, добровольно взявшие на себя обязательства по организации вакцинации сотрудников. Кроме того, как уже сообщалось, Смольный до 15 августа обязал привиться большинство сотрудников органов власти и подведомственных организаций.

«Призываю сделать прививку всех, кто откладывал этот шаг по какой-то несущественной или надуманной причине. Времени ждать, раздумывать и сомневаться больше не осталось», — заявил градоначальник.

По его данным, 790 тысяч петербуржцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, 665 тысяч полностью завершили вакцинацию.

«Эти люди не просто позаботились о своем здоровье и здоровье своих близких, они помогают Петербургу создавать подушку безопасности», — сказал губернатор.

Напомним, за 20 июня в Петербурге зафиксировано 1046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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