Москва, , 10:43 — REGNUM Различные террористические организации по-прежнему угрожают стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил 23 июня на Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что подготовленные боевики стали чаще мигрировать из Сирии после того, как там разгромили группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Больше всего боевиков направилось в Ливию, также террористические ячейки действуют в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике.

Шойгу добавил, что группировки боевиков по-прежнему пытаются задействовать «для так называемой демократизации суверенной системы власти в отдельных странах». Их используют, чтобы возродить неоколониализм и заполучить природные ресурсы.

Однако использование террористов как инструмента политического влияния — очень опасная игра. Ведь на примере Сирии видно, что побывавшие в боях террористы применяют эти навыки для подготовки терактов в странах, где родились, сказал министр обороны.

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