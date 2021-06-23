Москва, , 10:25 — REGNUM И космос, и киберпространство стали чаще фигурировать в военном противоборстве, а некоторые страны создают космические и киберкомандования. Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил 23 июня в ходе Московской конференции по международной безопасности.

«Космос и киберпространство все активнее вовлекаются в военное противоборство», — сказал Шойгу.

Он отметил, что в армиях некоторых стран появляются космические и киберкомандования. Эти структуры нацелены не на оборону, а на планирование и проведение наступательных операций.

На первом месте в разработке перспективных вооружений находятся гиперзвуковые технологии, цифровизация и роботизация, добавил Шойгу.

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