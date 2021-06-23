Москва, , 10:16 — REGNUM В мире сегодня формируются глобальные коалиции, происходит разделение на «своих» и «чужих». Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил 23 июня на IX Московской конференции по международной безопасности.(MCIS-2021).

«Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на «своих» и «чужих», — подчеркнул Шойгу.

Ещё одна мировая тенденция — агрессивное экономическое давление на некоторые государства. Так их пытаются заставить изменить политику. При этом задействуют экономические и финансовые санкции и силовое давление, разжигают военные инциденты, дезинформируют населения, отметил он.

Острее всего проблема стоит в Юго-Восточной Азии. Странам этого региона навязывают создание структур, подобных НАТО, сказал Шойгу.

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