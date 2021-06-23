Москва, , 10:10 — REGNUM Российская поддержка сегодня нужна странам Латинской Америки как никогда ранее. Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил 23 июня в ходе Московской конференции по международной безопасности.

Он напомнил, что у Россия — партнёр Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и других стран, так сложилось исторически. На протяжении многих лет эти государства борются с давлением, им угрожают вплоть до открытого применения военной силы.

«Российская поддержка в сегодняшних условиях как никогда востребована», — подчеркнул Шойгу.

В этом регионе существует угроза терроризма, который тесно связан с наркопроизводством, здесь постоянно пытаются запустить очередную серию цветных революций. Руководству латиноамериканских стран приходится оснащать армии современным вооружением и готовить военных к боевым действиям в сложной обстановке.

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