Москва, , 10:02 — REGNUM Некоторые европейские страны хотели бы разжечь конфликт с Россией, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 23 июня в ходе Московской конференции по международной безопасности.

«Некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией», — сказал Шойгу.

Глава оборонного ведомства привёл в пример Украину. Украинская власть накануне саммита НАТО в Брюсселе «спровоцировала очередной кризис в Донбассе».

Шойгу назвал в целом взрывоопасной обстановку в Европе. По его словам, для деэскалации нужны конкретные меры, и некоторые из них предложила Россия. Так, Москва считает, что военные учения нужно увести от линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавровзаявил, что крупномасштабные военные манёвры Defender Europe-21 выдают агрессивные намерения НАТО.

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