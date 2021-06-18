Москва, , 14:37 — REGNUM Крупномасштабные учения Defender Europe — 21 демонстрируют агрессивные намерения НАТО. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 18 июня на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Конечно, мы оценили продолжающиеся крупномасштабные учения Defender Europe — 2021 как демонстрацию агрессивных намерений альянса», — сказал Лавров.

Он отметил, что действия НАТО, нагнетающие напряжённость в Европе, обсуждались на переговорах с Макеем. Эту тему российская сторона обсуждала и в ходе контактов с США.

Как сообщало ИА REGNUM, учения НАТО Defender Europe — 21 направлены на отработку развёртывания переброшенных из США сил в Европе.

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