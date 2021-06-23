Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Впервые со времен Второй мировой войны самолеты Военно-воздушных сил США совершили боевой вылет с иностранного авианосца, передает телеканал CNN.

Американские истребители F-35B вылетели с борта британского авианосца Queen Elizabeth впервые с 1943 года. Самолеты совершили боевые вылеты над Ближним Востоком

Задачей истребителей стало нанесение ударов по позициям боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В операции также были задействованы британские самолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе посольства США на Украине заявили, что в 2021 году многонациональные военные учения Sea Breeze станут самыми масштабными учениями за всю историю Украины.

Официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия будет внимательно следить за ходом учений Sea Breeze на Украине и реагировать в случае необходимости.

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