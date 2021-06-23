Вашингтон, , 08:18 — REGNUM С призывом к США и их союзникам по Североатлантическому альянсу (НАТО) отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений на Черном море обратилось посольство России в Вашингтоне. Об этом 23 июня говорится на станице российского диппредставительства в соцсети Twitter.

Военные учения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», — говорится в сообщении.

Отметим, 22 июня посольство США на Украине сообщило о проведении в акватории Черного моря с 28 июня военных учений с привлечением сил НАТО Sea Breeze — 2021, в которых должно принять участие рекордное количество стран.

Также известно, что в этих маневрах запланировано участие 5 тыс. военных, 32 кораблей, 40 самолетов и 18 команд сил специальных операций и боевых пловцов.

При этом в учениях Sea Breeze, которые будут проходить с 28 июня по 10 июля, примут участие военные Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и некоторых других стран.