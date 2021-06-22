Минск, , 19:11 — REGNUM «22 июня 1941 года воины 33 национальностей и народностей Советского Союза первыми приняли на себя удар гитлеровских агрессоров», — сообщает «Национальный центр правовой информации Республики Беларусь».

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Сообщается также, что 22 июня 1941 года городские и районные комитеты партии получили указание от ЦК КП (б)Б о немедленном установлении тесной связи с воинскими частями, о мобилизации военнообязанных, формировании вооруженных дружин и отрядов. Также в этот день началась героическая оборона Брестской крепости. Сегодня в Белоруссии отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

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Отметим, Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Великая Отечественная война 1941−1945 годов и Отечественная война 1812 года — это «не наши войны». В этом с ним был согласен госсекретарь Совбеза Станислав Зась, который сейчас возглавляет ОДКБ.

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В советской историографии не было принято выпячивать этнический аспект начала Великой Отечественной войны. Акцент на «принципе крови» был характерной чертой идеологии и пропаганды нацистов.