Москва, , 12:09 — REGNUM Заявления США о новых антироссийских санкциях из-за якобы химической угрозы выходят за правовые рамки и на самом деле задействуют раскрученную тему «отравлений» против проекта «Северный поток — 2». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 22 июня в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 20 июня, что против России готовятся новые санкции из-за ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным и строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам Захаровой, квалифицировать эту санкционную повестку можно по-разному.

«В данном случае это, конечно, находящиеся вне каких-то правовых рамок повестка и заявления относительно введения санкций в связи с применением химического оружия и мифическим отравлением. И все это ещё имеет проекцию на «Северный поток — 2», сказала она.

Захарова пояснила, что заявления из Вашингтона противоречат даже закону США 1991 года о применении химоружия. Он предполагает наличие неопровержимых, доказанных фактов, однако в действительности таковых нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова назвала полным беззаконием действия США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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