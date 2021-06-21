Москва, , 11:08 — REGNUM США творят полное беззаконие в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 21 июня в своём телеграм-канале, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о новых антироссийских санкциях.

Ранее Псаки заявила, что саммит президентов России и США в Женеве не повлиял на политику антироссийских санкций. Вашингтон, как этого требует закон, продолжит рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия.

По словам Захаровой, США не живут по законам, так как их действия в Организации по запрещению химического оружия ни под какой закон не подпадают, это — полное беззаконие.

«Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово «закон» произносить», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента США по национальной безопасностиДжейк Салливан заявил 20 июня, что против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным готовятся новые санкции.

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