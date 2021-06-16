Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Госдепартамент США давил на Белый дом и настаивал ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», но американский президент Джо Байден отказался от этого шага, 15 июня сообщило издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Речь идет об ограничениях в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. С призывом подписать очередной пакет санкций выступали американский госсекретарь Энтони Блинкен, а также его заместители Венди Шерман и Виктория Нуланд.

Однако Байден и ряд высокопоставленных сотрудников совета национальной безопасности США отвергли подобные намерения, полагая, что новые санкции могут испортить отношения с Германией. В Белом доме заявили, что рассматривают достройку проекта как совершившийся факт, поскольку он выполнен более чем на 90 процентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не исключает введения новых санкций со стороны США по отношению к газопроводу «Северный поток — 2».

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