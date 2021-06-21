Москва, , 21:14 — REGNUM «Справедливая Россия» осудила демонтаж плаката с портретом великого полководца А.В. Суворова в Карачаево-Черкесской Республике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, с соответствующим заявлением выступил президиум центрального совета партии «Справедливая Россия» — Патриоты — За правду».

«Сегодня в Карачаево-Черкесской Республике трусливо, поддавшись лживой провокации, демонтировали плакат, посвященный великому, непобедимому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, которым гордится Россия и восхищается весь мир», — отмечается в распространенном документе.

Поднимают голову «те враждебные нашей стране силы, которые были отброшены русскими полководцами с Кубани, Крыма и Кавказа», указали в партии.

«Их атака на историческую память и на светлое имя Суворова — это часть атаки на единство и целостность нашей страны, на российский патриотизм, на славную историю нашей Родины», — обеспокоены в партии.

«Мы не позволим осквернить нашу историю и наши святыни!» — заверяют они.

В Черкесске (Карачаево-Черкесия) замминистра по нацполитике Адлер Туркменов возмутился из-за плаката с портретом полководца Александра Суворова ко Дню Росси. «Это примерно то же самое, как если бы поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который является палачом чеченского народа», — отметил чиновник. Позже он публиковал в своем Instagram-аккаунте видео демонтажа плаката, оно сейчас недоступно.

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