Москва, , 13:07 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны прочитал стихотворение Константина Симонова «Тот самый длинный день в году». Об этом 21 июня сообщили телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

«В рамках международной акции, инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ к 80-летию начала Великой Отечественной войны, C.В.#Лавров читает стихотворение К.М.Симонова «Тот самый длинный день в году», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своем видеообращении канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала 22 июня поводом для стыда для жителей страны и заявила, что Германия признает свою ответственность за преступления нацистского режима, частью чего, по словам немецкого канцлера, является сохранение памяти о произошедшем тогда. В то же время она указала, что ФРГ необходим диалог с Россией, добавив, что между странами есть тесная историческая, межобщественная и экономическая связь.

Читайте также: Статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны готовит Путин