21 Июня
 
11:33

Государственная Дума. duma.gov.ru

10:52

В бой за депутатские мандаты вступает главный резерв Путина

Депутаты VII созыва Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации сложили свои полномочия с чувством выполненного долга перед избирателями. Правда, не все избиратели так считают, поскольку от этого жить многим стало не лучше. Цены на продовольствие, товары первой необходимости, оплата ЖКХ и прочее растут, а доходы населения не повышаются. Справедливости ради надо признать — у самих депутатов, госчиновников и олигархов доходы возрастают. Именно на эти слои российского капитализма и работала Госдума VII созыва, точнее, её ядро, фракция партии «Единая Россия», но никак не на народ.

10:51

Государственная дума. Дарья Антонова © ИА REGNUM

10:40

Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму будет идти три дня

Голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва будет проходить три дня — с 17 по 19 сентября, заявила 18 июня председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

10:39

Полный текст указа №367:

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю:

  1. Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.
  2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».

10:37

Путин подписал указ об очередных выборах депутатов Государственной думы

Президент России Владимир Путин подписал 17 июня указ «О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва».

10:34

Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремле 21 июня

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 июня, в Кремле встретится с депутатами Государственной думы VII созыва. Напомним, что пленарный режим весенней сессии Государственной думы завершился. После этого депутаты будут работать в регионах до 18 июля, когда завершится уже сама сессия.