Депутаты VII созыва Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации сложили свои полномочия с чувством выполненного долга перед избирателями. Правда, не все избиратели так считают, поскольку от этого жить многим стало не лучше. Цены на продовольствие, товары первой необходимости, оплата ЖКХ и прочее растут, а доходы населения не повышаются. Справедливости ради надо признать — у самих депутатов, госчиновников и олигархов доходы возрастают. Именно на эти слои российского капитализма и работала Госдума VII созыва, точнее, её ядро, фракция партии «Единая Россия», но никак не на народ.