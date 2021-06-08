В бой за депутатские мандаты вступает главный резерв Путина
Депутаты VII созыва Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации сложили свои полномочия с чувством выполненного долга перед избирателями. Правда, не все избиратели так считают, поскольку от этого жить многим стало не лучше. Цены на продовольствие, товары первой необходимости, оплата ЖКХ и прочее растут, а доходы населения не повышаются. Справедливости ради надо признать — у самих депутатов, госчиновников и олигархов доходы возрастают. Именно на эти слои российского капитализма и работала Госдума VII созыва, точнее, её ядро, фракция партии «Единая Россия», но никак не на народ.
Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму будет идти три дня
Голосование на выборах в Государственную думу VIII созыва будет проходить три дня — с 17 по 19 сентября, заявила 18 июня председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.
Полный текст указа №367:
«В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю:
- Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 г.
- Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования».
Путин подписал указ об очередных выборах депутатов Государственной думы
Президент России Владимир Путин подписал 17 июня указ «О назначении выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва».
Путин встретится с депутатами Госдумы в Кремле 21 июня
Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 июня, в Кремле встретится с депутатами Государственной думы VII созыва. Напомним, что пленарный режим весенней сессии Государственной думы завершился. После этого депутаты будут работать в регионах до 18 июля, когда завершится уже сама сессия.