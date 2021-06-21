Москва, 21 июня, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Самой опасной стратегией для сбережений являются спекулятивные криптоактивы, считает глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Цена (криптовалюты) очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае вот сюда точно не нужно», — сказала она в интервью «КП».

Набиуллина также дала рекомендации по сбережениям на фоне роста инфляции. По её словам, ориентироваться нужно на то, что всплеск инфляции является временным, повышение ключевой ставки даст повышение ставок по депозитам.

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Кроме того, добавила она, инвесторам необходимо внимательно изучать продукты и критически относиться к рекламе, в том числе той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина назвала криптовалюты денежным суррогатом, который «даже деньгами называть не хочется», и выступила против того, чтобы они использовались для расчетов внутри страны.

Отметим, по данным проведенного в РФ опроса, наиболее надежные и распространенные способы хранения сбережений у жителей России — рублёвый счёт в банке (31%), недвижимость (30%) и наличные рубли (22%).

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