Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Власти Соединенных Штатов готовят новые санкции против России в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта США, Великобритания, Канада и ЕС ввели санкции в отношении девяти граждан России, которых подозревают в отравлении Алексея Навального, его адвокатов и влиянии на граждан РФ, участвовавших в протестах.

В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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