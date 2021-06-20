Вашингтон, 20 июня 2021, 17:55 — REGNUM Власти Соединенных Штатов готовят новые санкции против России в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта США, Великобритания, Канада и ЕС ввели санкции в отношении девяти граждан России, которых подозревают в отравлении Алексея Навального, его адвокатов и влиянии на граждан РФ, участвовавших в протестах.
В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.
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