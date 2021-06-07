Москва, 7 июня 2021, 20:41 — REGNUM Девять граждан Канады внесены в санкционный список, опубликованный 7 июня пресс-службой МИД РФ.
Комментируя решение Москвы ввести санкции, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что приняты ответные меры на введённые 24 марта 2021 г. Оттавой незаконные санкции против российских граждан.
Санкции, отмечает российский дипломат, были введены Оттавой «под надуманным предлогом якобы преследований осуждённого за противоправные деяния российского гражданина Алексея Навального».
В связи с этим российская сторона приняла решение закрыть въезд в страну на бессрочной основе следующим гражданам Канады:
- министру юстиции и генпрокурору Канады Дэвиду Ламетти;
- руководителю федеральной тюремной службы Канады Энну Келли;
- комиссару Королевской канадской конной полиции Бренде Лаки;
- главе управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады Марси Суркесу;
- министру по взаимодействию с регионами Канады Доминику Леблану;
- замминистра национальной обороны Канады Джоди Томасу;
- замглавы штаба национальной обороны Канады Майку Руло;
- заместителю комиссара Королевской канадской конной полиции Брайану Бреннану;
- контр-адмиралу, начальнику разведывательного управления ВС Канады Скотту Бишопу.
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