Анкара, , 19:21 — REGNUM Поздравительное послание в адрес новоизбранного президента Ирана Ибрахима Раиси направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 19 июня сообщили Anadolu Ajansı в Управлении по связям администрации президента Турции.

В Управлении сообщили, что Эрдоган подчеркнул значимость дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, а также выразил надежду на то, что итоги президентских выборов в Иране послужат во благо дружественного и братского народа.

Кроме того, говорится в сообщении, глава Турции отметил готовность к скорой встрече с иранским коллегой.

«Буду рад посетить Тегеран в рамках проведения очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня Турция — Иран», — говорится в послании.

Как передавало ИА REGNUM, на президентских выборах в Иране победу одержал глава судебной власти Ибрахим Раиси.

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