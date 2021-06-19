Москва, , 17:08 — REGNUM Глава судебной власти Ирана Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в стране поздравил глава Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает в субботу, 19 июня, пресс-служба Кремля.

«Отношения между нашими странами (РФ и Ираном — прим. ИА REGNUM) традиционно носят дружественный, добрососедский характер, — отметил в поздравлении глава Российского государства. — Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях».

По мнению российского лидера, в полной мере отвечают интересам народов России и Ирана добрососедские отношения, а также способствуют региональной безопасности и стабильности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли в ходе пресс-конференции заявил, что глава судебной власти Ибрахим Раиси одержал победу на президентских выборах в стране.

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