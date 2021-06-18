Минск, , 19:23 — REGNUM Аккредитацию в Белоруссии смогут получить только те иностранные СМИ, которые попросят МИД об аккредитации своими корреспондентами не белорусских граждан. Аккредитацию не получат нелояльные к официальному Минску журналисты, и это касается всех иностранных СМИ — в том числе и российских. Об этом 18 июня на брифинге в Москве заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Читайте в новостях: МИД России и Белоруссии договорились противостоять информационной агрессии

Отвечая на вопрос представителя ТАСС, Макей пояснил, почему в октябре 2020 года, когда аккредитации были лишены иностранные журналисты, а затем были введены новые, ужесточённые правила обязательной аккредитации, журналистам этого и других информагентств было отказано легальной журналисткой деятельности. Чиновник сообщил: «Действительно, в октябре прошлого года было принято новое положение об аккредитации иностранных журналистов, в котором содержится определённое количество — ряд новаций, скажем так. В том числе мы приняли решение аккредитовывать в Белоруссии представителей — граждан тех государств, как правило граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы».

Ранее на эту тему: Информационное пространство Белоруссии: слабые места

Макей пояснил, почему официальный Минск желает видеть корреспондентом, например, Deutsche Welle, гражданина Германии. «Почему? Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ — западных в первую очередь, аккредитовывали в Белоруссии в качестве своих журналистов оппонентов власти. И понятно, что в данной ситуации это, скажем, не было чисто объективно журналистской подачей информации, как того требует, в моём понимании, законы журналистики, а, скажем, получался в итоге идеологически заряженный пропагандистский материал — что не является, как мне кажется, задачей журналистики. Поэтому именно такое решение и было принято».

Читайте о борьбе с журналистикой в сюжете: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

«Сейчас у нас аккредитовано более 150 журналистов. Из них, насколько мне известно, половина — это российские журналисты. И здесь особых проблем я не вижу, — добавил чиновник. — Что касается информационного агентства ТАСС, то мы аккредитовали одного представителя. Если вы направите в ближайшее время российских граждан в Белоруссию — они будут аккредитованы буквально в течение короткого времени, буквально в течение нескольких часов».

Также читайте: «Репортёры без границ» вступились за белорусских блогеров и фрилансеров

Объясняя, почему МИД Белоруссии отказал двум корреспондентам ТАСС в аккредитации и отказался пояснять мотивацию своего решения, чиновник сказал: «На наш взгляд, они — опять-таки буду откровенен, не вполне соответствуют тем критериям, которым должны соответствовать журналисты. Поэтому надо садиться и думать. И потом: в последнее время ТАСС, в нашем понимании, иногда делает в отношении Белоруссии, допускает такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже «Радио Свобода» / «Свободная Европа» (иностранные агенты на территории России — прим. ИА REGNUM). Надо всем остановиться, подумать, сделать выводы и сосредоточиться на конструктивном решении вопроса».

Теми временем: Гостелевидение Белоруссии: «Польша насаждает фашистские методы»