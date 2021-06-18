Санкт-Петербург, 18 июня, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей, живущие в Ленинградской области, продолжают обсуждать цифры статистики по коронавирусу и спорить, следует ли прививаться. Если судить по комментариям в официальном паблике, посвященном борьбе с коронавирусом в Ленобласти, у многих жителей региона сохраняется высокое недоверие и к цифрам, и к вакцине. Однако власти региона уже перешли от слов к делу и объявили программу обязательной вакцинации. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика коронавируса в Ленобласти

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 июня подписал очередное постановление, стимулирующее вакцинацию населения от коронавируса и уточняющее ряд ограничений, которые вводятся ввиду роста числа зараженных и госпитализаций пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией.

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Однако часть пользователей социальных сетей всё равно ставят под сомнение достоверность официальной статистики. Например, пользователь с ником Наталия К. под очередным постом с суточными данными обратила внимание, что в сводке за предыдущий день не дано количество зараженных в поселке Токсово Всеволожского района: «Их убрали, чтоб цифры не зашкаливали? Одно Мурино всегда чего стоит».

«А Мурино вообще второй день не болеет, только у меня за стенкой соседи с ковидом сидят… Вот вам и правда статистики», — ответила ей Ольга К.

Напомним, в ходе пандемии город Мурино, расположенный у северной окраины Санкт-Петербурга, регулярно оказывался в «лидерах» по числу выявленных случаев коронавируса.

«В публикуемой у вас статистике нет роста заболеваемости во Всеволожском районе. В прилагаемой табличке приведена информация, собранная из ваших постов. При этом вы заявляете, что заболеваемость растет. То есть в любом случае вы распространяете заведомо ложную информацию. Как вы думаете, после этого хоть кто-то хоть в чем-то вам поверит?», — обратился к представителям областной администрации, публикующим данные о суточной выявляемости коронавируса, пользователь Кирилл С.

При этом следует отметить, что источником этих данных является оперативный штаб и управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

«Волхов всего один? Это после битком набитой Волховстроевской электрички, где все без масок? Всего один?, — возмутилась пользовательница Лариса М. — Никольское тоже один? В автобусе все без масок. В электричке все без масок. Где эпидемия?».

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Помимо достоверности статистики, в социальных сетях активно обсуждают вопрос прививок от коронавируса. После того как Москва и еще ряд регионов приняли решение ввести обязательную вакцинацию определённых групп населения, пользователи социальных сетей поспешили это обсудить.

«Наболело, объясните, где логика. Пошла третья волна за счёт вакцинированных (те люди, которые не болели, заболели). Если все люди пойдут делать вакцину, будет четвертая, пятая и так далее? Для чего всё это? И это моё, только моё мнение, что у каждого есть выбор: заболеть и умереть или сделать вакцину. Только пусть наше заботливое правительство отстанет от нас», — написала Надежда М. в группе региона, посвященной коронавирусу.

«Е-мое. Люди, углубитесь в эпидемиологию и вакцинопрофилактику, прежде чем писать комментарии про заразность привитых, бесполезность масок, заговоры и тому подобное. Или создайте свою отдельную группу, где вы будете обсуждать правду, которую «вы точно знаете»! Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — воззвала к разуму «антипрививочников» Мария О.

«Да пошли они куда подальше со своими прививками! А те, кто замешан в насильной вакцинации и будет колоть, то для них будет отдельный котёл. Оборотни в халатах», — не слышит никаких разумных аргументов пользовательница Катерина В.

«Количество тяжелых случаев растет… у меня просто вопрос, если человек сегодня получит первый укол вакцины, а завтра, допустим, заразится… как отреагирует организм на встречу в нем вакцины и вируса, не утяжелит ли это течение заболевания?», — задалась вопросом Евгения К. и получила массу комментариев от других пользователей, которые также интересовались последствиями такого стечения обстоятельств.

«Вопросов по вакцинации больше, чем ответов», — уверена Галина М.

«У моей соседки и приятельницы, переболевшей осенью, осталось восемь (упало в 30 раз) (речь об уровне антител в организме, — прим. ред.); врач посоветовал вакцинироваться, что она и сделала девять дней назад («Спутником»). Перенесла без всяких последствий. Ждёт второй укол. Врач сказала, что таких много», — рассказала Тамара А.

«Всяк хозяин своей судьбы и здоровья. А «врач посоветовал»??? А если бы другой врач не посоветовал? Врачи тоже все разные по уму, квалификации и пр. А про «клеточную память» организма кто и что знает? А про долгосрочные побочки после прививок кто и что знает? Многие переболевшие и имеющие немного антител при длительном контакте с больными не заболевают повторно… и это имеет место быть. Слушать кого-то в таком новом и малоизученном вопросе ??? А ещё вопрос в том, что существуют разные способы определения антител. Прошлой осенью это был КП (коэффициент позитивности), который существенно отличается от итальянского хроматографического количественного метода, применяемого повсеместно сейчас… И это надо учитывать. Хотя о чём я? Это не понятно простым обывателям. Извините. Спасибо за внимание», — отреагировала Галина М.

Однако, похоже, время для уговоров относительно прививок закончилось. Власти начали недвусмысленно понуждать к вакцинации.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, постановлением правительства Ленинградской области, которое подписал 18 июня губернатор Александр Дрозденко, руководители государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат должны до 1 сентября 2021 года обеспечить проведение вакцинации от COVID-19 как минимум 80% своих сотрудников. Такой же процент вакцинированных должен быть обеспечен к 1 сентября среди государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области. При обострении эпидемической ситуации организациям, где процент вакцинации сотрудников к 1 сентября будет менее 80%, будет запрещено продолжать свою деятельность.