Москва, , 14:23 — REGNUM Военные грузы и инструкторы продолжают прибывать на Украину из стран НАТО в рамках подготовки к военным учениям. Учения приближены к зоне конфликта в Донбассе, а это прямая провокация, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич 10 июня РИА Новости.

Он отметил, что у Киева и стран альянса запланированы семь военных учений. Сейчас проходят маневры Defender Europe, позднее пройдут учения Sea Breeze, «Объединенные усилия», «Казацкая булава» и другие.

Под видом подготовки к учениям на Украину продолжают прибывать военные грузы и инструкторы. Так, британские и датские боевые подразделения прибыли в районы, прилегающие к линии соприкосновения в Донбассе.

«Тем более если учения очень приближены к зоне конфликта на Донбассе? Это прямая вооруженная провокация», — сказал Лукашевич.

Он добавил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не реагирует на призывы Москвы обратить внимание на снабжение Украины вооружениями, а сам Киев заявляет, что суверенное государство вправе без ограничений закупать вооружения и технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на наращивание военной активности НАТО на украинской территории и на Чёрном море.

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