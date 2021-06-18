Москва, , 11:28 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал перенести введение обязательной маркировки лекарств, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

«Призываю правительство и профильные ведомства в диалоге с представителями отрасли разработать четкий план перехода на новые технологии, который бы исключал дефицит и рост цен. Время еще есть — ответственность за отсутствие маркировки в соответствии с принятым в мае законом наступит только с 1 декабря 2021 года», — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что решать проблемы за счет граждан недопустимо.

Парламентарий обратил внимание на то, что с начала действия эксперимента уже стал рост цен на лекарства: в 2020 году стоимость отдельных наименований подскочила на 200−500 процентов.

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