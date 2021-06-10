Москва, , 11:22 — REGNUM В России почти 100% лекарств, вводимых в гражданский оборот, уже промаркированы. Об этом 10 июня заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«На сегодняшний день мы можем говорить, что практически все 100% лекарственных препаратов, которые вводятся в гражданский оборот, уже полностью промаркирован», — сказала она на конференции «ФармМедОбращение 2021».

Она добавила, что пока в России не маркируются медицинские газы, радиофармацевтические препараты и медицинские пиявки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года России был принят закон, вводящий штрафы за торговлю фальсифицированными и незарегистрированными в РФ лекарствами и БАДами через интернет и при помощи СМИ.

Также отметим, что в России с 1 июля 2020 года была введена обязательная маркировка ряда видов товаров, в том числе лекарств.

Читайте также: В России будут штрафовать за оборот лекарств и сигарет без маркировки